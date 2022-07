information fournie par France 24 • 13/07/2022 à 10:37

À première vue, la ville de Bakhmout est calme, la lumière du soleil inonde la place devant l'hôtel de ville et des habitants se promènent tranquillement. Mais les tirs d'artillerie et le hurlement des sirènes rappellent brutalement que la ligne de front n'est pas loin, et des habitants montent à bord d'un bus pour être évacués.