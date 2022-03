Guerre d’Algérie : les artistes s’emparent du devoir de mémoire

information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 15:31

Le 18 mars 1962, la signature des accords d'Évian mettait fin à huit ans de guerre et 132 ans de colonisation, ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie. Six décennies plus tard, les plaies sont encore vives de part et d'autre de la Méditerranée. Dans ce numéro spécial, nous vous présentons le point de vue des artistes sur ce pan de notre histoire commune et sur le long chemin vers la réconciliation. Louise Dupont reçoit Nabil Djedouani, réalisateur et fondateur des Archives numériques du cinéma algérien, et Swann Meralli, auteur des bandes dessinées "Algériennes" et "Appelés d’Algérie".