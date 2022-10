information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 13:40

Après l’échec des discussions entre la CGT et TotalEnergies le mouvement de grève continue. Un nouveau vote est attendu ce vendredi à la mi-journée. Une sortie de crise est-elle envisageable ? Selon Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, invité de France 24, "on est dans un jeu qui est évidemment du côté de chacun des cas tout à fait légitime". Explications.