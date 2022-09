Grève des contrôleurs aériens : journée noire dans les aéroports français

information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 10:10

Les contrôleurs aériens français sont en grève vendredi 16 septembre. Ils demandent plus d'embauches et des hausses de salaires pour faire face à l'inflation. Leur syndicat principal, le SNCTA (Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien), a déposé un préavis pour trois jours de mobilisation supplémentaires du 28 au 30 septembre. Résultat : plus de 1 000 vols annulés ce vendredi, des compagnies et des passagers furieux.