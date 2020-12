Partenaire • 14/12/2020 à 09:06

Ce qu'ont été la machine à vapeur et l'électricité à la Révolution Industrielle au XXème siècle, l'informatique et l'exploitation des données le seront à la Révolution Digitale et Environnementale au XXIème siècle. Découvrez en vidéo le point de vue de Carmine de Franco, Directeur de la Recherche chez Ossiam.

