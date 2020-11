Partenaire • 26/11/2020 à 09:14

Avec le digital, nos habitudes de vie évoluent et nous rendent plus vulnérables. La surface d'attaque des pirates est quasi infinie et de nouvelles solutions de protection deviennent indispensables. Découvrez en vidéo le point de vue de Matthieu Rolin et Frédéric Dupraz, de Thematics Asset Management.

