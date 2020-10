Grandeur et décadence de Juan Carlos : la monarchie espagnole en péril ?

France 24 • 16/10/2020 à 12:22

C'est l'une des plus anciennes monarchies d'Europe. Mais aujourd'hui, elle vacille : six ans après l'abdication de Juan Carlos, de plus en plus de voix s'élèvent pour que son fils, Felipe VI, soit le dernier des rois d'Espagne. D'abord symbole de la réconciliation du pays après la dictature franquiste, Juan Carlos s'est retrouvé impliqué dans de nombreux scandales, au point d'avoir quitté le pays pour trouver refuge aux Émirats arabes unis. "Billet Retour" revient sur la disgrâce de Juan Carlos, qui met la monarchie espagnole en péril.