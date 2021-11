Géants du numérique : l'Europe tente de les dompter

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 11:43

Risque politique, effet psychologique, désinformation, les réseaux sociaux sont-ils hors de contrôle ? Pour endiguer la toute puissance des plateformes numériques, l’Europe mise sur la contrainte avec des législations inédites : elle a d’ores et déjà mis en place un règlement sur la protection des données et prépare le Digital Service Act et le Digital Market Act. Son objectif, encadrer les pratiques anticoncurrentielles et imposer une série de contraintes sur les contenus illégaux et haineux et sur les algorithmes accusés de manipuler les utilisateurs.