information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 10:43

Depuis des jours, les affrontements entre combattants du Hamas et soldats israéliens se concentrent autour d'al-Chifa, l'armée israélienne accusant le mouvement islamiste palestinien d'avoir installé ses infrastructures dans un réseau de tunnels sous l'hôpital et d'utiliser les malades et les déplacés comme "boucliers humains". Les précisions d'Armelle Charrier, chroniqueuse internationale à France 24.