Gaza : l'hôpital Al-Chifa au coeur de la guerre ?

information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 20:19

L'armée israélienne mène une opération « ciblée» contre le Hamas à Al Shifa, le plus grand hôpital de Gaza. Israël et les Etats Unis ont assuré que le Hamas et le Jihad islamique avaient « un centre de commandement » sous l'établissement sanitaire. António Guterres s’est dit « très inquiet de la situation dans plusieurs hôpitaux à Gaza ». « Au nom de l’humanité », le secrétaire général appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat ». Malgré le carburant livré, l'ONU avertit que ses opérations d'aide sont "au bord de l'effondrement".