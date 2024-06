Gaza : 96 % de la population de l’enclave risque des niveaux de faim extrêmes, alerte l'ONU

information fournie par France 24 • 27/06/2024 à 12:39

Le ministre de la Défense israélien a prévenu, mercredi 26 juin, que son pays était capable "d'infliger d'énormes dégâts" au Liban en cas de guerre avec le Hezbollah, alors que les craintes de voir une propagation de la guerre livrée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza se multiplient, notamment de la part de l'ONU et des États-Unis. Dans l'enclave palestinienne, les combats et les bombardements continuent à Rafah, dans le Sud. La situation humanitaire reste difficile et la distribution d'aide toujours compliquée.