information fournie par France 24 • 31/08/2023 à 11:39

Les militaires putschistes qui ont mis "fin au régime en place" au Gabon, destituant le président sortant Ali Bongo Ondimba et provoquant des manifestations de liesse dans le pays, ont placé à leur tête le chef de la Garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Thomas Borrel, Porte-parole de l’association Survie analyse plus de 50 ans de proximité entre Paris et Libreville.