information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 14:16

Les intenses frappes israéliennes sur le Liban lundi 23 septembre ont fait 558 morts, dont 50 enfants et 94 femmes, a annoncé le ministre de la Santé Firass Abiad lors d'une conférence de presse mardi. Il s'agit du plus lourd bilan depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006.