François Ozon donne le coup d'envoi de la Berlinale

information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 16:50

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur la 72ème édition de la Berlinale. Le festival s'ouvre cette semaine avec le nouveau film de François Ozon "Peter van Kant", la relecture d'un film de Rainer Werner Fassbinder avec Isabelle Adjani et Denis Ménochet. Également au programme, deux films à voir en salle cette semaine : Roschdy Zem et Pio Marmaï excellents dans "Enquête sur un scandale d'État" et "Vous ne désirez que moi", ou la dernière histoire d'amour de Marguerite Duras.