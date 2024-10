information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 12:17

Dans Premières cette semaine, rencontre avec le journaliste, réalisateur et écrivain François Armanet. Il publie "Vous savez quoi? Le roman d'un journaliste", aux éd. de La Table Ronde qui rassemble en un recueil lumineux 50 des rencontres les plus marquantes de sa vie de journaliste. On y croise Jacques Dutronc et Françoise Hardy, Leonard Cohen et Dominique Issermann ou encore Godard et Springsteen. Des rencontres qui dessinent aussi l'envers du décor d’un monde en voie de disparition.