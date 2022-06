information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 13:34

Météo France annonce entre 35 et 38°C dans l'hexagone cette semaine. Cette vague de chaleur précoce devrait durer jusqu'au week-end et les seuils de canicule pourraient être dépassés. Cet épisode s'annonce exceptionnel par sa précocité et son intensité, dans un contexte de sécheresse qui fait déjà craindre pour les récoltes.