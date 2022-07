information fournie par France 24 • 15/07/2022 à 16:31

En juillet 1942, plus de 13 152 juifs sont arrêtés à Paris par la police française à la demande des autorités allemandes. Parmi eux figuraient plus de 4 000 enfants, dont Henri Bek. Des années plus tard, l'ami juif et camarade de classe d'Henri Bek a écrit un livre sur leur amitié d'enfance, immortalisant sa mémoire et inspirant les autres à retracer la vie d'un petit garçon perdu dans l'histoire.