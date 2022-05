information fournie par France 24 • 17/05/2022 à 14:28

Tout juste nommée Première ministre, Elisabeth Borne doit répondre à une double urgence: constituer son équipe gouvernementale et mener la bataille des législatives, tout en répondant aux attentes sur le pouvoir d'achat et le climat, relayées par des oppositions très remontées. Les précisions de Jean-Philippe Moinet, politologue et directeur de la Revue Civique.