France : des musulmans maghrébins se retrouvent dans l'hébreu, des juifs séfarades dans l'arabe

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 16:20

Des franco-maghrébins de culture musulmane qui se passionnent pour l’hébreu, et des Français juifs originaires de la diaspora séfarade d’Afrique du Nord qui s’adonnent à l’apprentissage de l’arabe : telle est la situation inédite dont l’association Dalala, à Paris, se fait le théâtre. Mais en s’évertuant à apprendre la langue supposée être celle de l'autre, c’est in fine à leurs propres racines que ces enfants du Maghreb retournent. Le reportage de Thameen Al-Kheetan et Sophian Aubin.