France 24 • 23/04/2021 à 13:24

Ce sont de simples citoyens, de toutes conditions sociales et de toutes professions. En France, ils sont des milliers, organisés en association ou seuls. Ils ont en commun de vouloir aider les migrants venus d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et d'ailleurs. Ceux qui veulent rester, ceux qui veulent traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre.