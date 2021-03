France 24 • 29/03/2021 à 10:51

Neuf soldats français de l'opération Licorne et un civil américain avaient été tués dans le bombardement du camp de Bouaké en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004. Un ancien mercenaire biélorusse et deux officiers ivoiriens sont jugés à partir du 29 mars à Paris dans cette affaire qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Thaïs BROUCK, correspondant en Côte d'Ivoire pour France 24, revient sur cette affaire et ses conséquences.