Fonio, niébé, moringa... Christian Abégan nous fait (re)découvrir les superaliments africains

information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 10:58

Explorateur du patrimoine gustatif du continent africain, le chef camerounais Christian Abégan fait la promotion d'une haute-cuisine inspirée par les terroirs, traditions et savoir-faire. Egalement expert en sécurité alimentaire et ambassadeur du Programme alimentaire mondial, il plaide pour la redécouverte de produits oubliés et la mise en valeur des superaliments d'origine africaine comme le niébé, le mil, le teff, le fonio ou encore le moringa. Des aliments nutritifs aux nombreux bienfaits pour la santé et pour la planète. Christian Abégan partage aussi ses recettes saines et délicieuses pour les fêtes de fin d'année.