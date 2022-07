Flambée des prix aux États-Unis : l'inflation accélère à 9,1 % en juin

information fournie par France 24 • 14/07/2022 à 09:37

Les prix continuent de flamber aux États-Unis et plombent la popularité du président américain Joe Biden, sommé d'agir pour le pouvoir d'achat des ménages. Des ménages américains qui souffrent d'une inflation jamais vue depuis plus de 40 ans. Elle a atteint en juin 9,1 % sur un an. Dans ce contexte, la Réserve fédérale pourrait durcir encore plus sa politique monétaire, au risque de voir le pays tomber en récession et l'écart se creuser encore plus entre le dollar et l'euro.