Finance verte : la racine de la transition écologique

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 16:02

Comment éviter la dégradation irréversible du climat d’ici 2050 ? Comment ne pas précipiter les enfants nés en 2021 dans un monde en manque d’eau, de nourriture, de cataclysme météorologiques et d’espèces rayées de la planète ? Limiter le réchauffement de la Terre va demander d’énormes investissements : près de 1000 milliards € par an, selon le GIEC. En cas d’échec, les experts du climat chiffrent les dégâts à des milliers de milliards d’euros. Les financiers ont donc intérêt à agir et on parle de plus en plus de finance verte : un mythe ou une réalité ?