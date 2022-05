Finale de la Ligue des champions : "nous sommes passé tout près d'une catastrophe"

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 13:55

Familles bousculées et gazées, policiers et journalistes agressés,... La finale de la Ligue des champions qui s'est déroulée le samedi 28 mai a été le théâtre de débordements aux abords du stade de France. Cet événement fait l'objet d'une réunion interministérielle aujourd'hui pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé et "tirer les leçons" des dysfonctionnements, selon la ministre des Sports. L'analyse de Florent Rodo, journaliste à France 24.