Fin des opérations Barkhane et Takuba au Mali: "Le Mali, c'est fini"

information fournie par France 24 • 16/02/2022 à 08:00

A la Une de la presse, ce mercredi 16 février, le mini-sommet organisé aujourd’hui à l’Elysée, pour acter la fin des opérations Barkhane et Takuba au Mali. La mise sous tutelle de la justice tunisienne par le président Kaïs Saïed. Le bras de fer engagé entre les magistrats et le gouvernement polonais. La «disgrâce» du prince Andrew, vilipendé pour l'arrangement financier conclu avec Virginia Giuffre, qui l'accuse de viol alors qu'elle était mineure. Et un but magnifique signé Kylian Mbappé.