Festival du film américain de Deauville : une 49e édition perturbée par la grève à Hollywood

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 16:18

Dans ce numéro de "À l’Affiche !", Louise Dupont et Génie Godula sont au Festival du film américain de Deauville, qui s'est ouvert ce vendredi dans un contexte particulier. La grève des scénaristes et acteurs à Hollywood a contraint plusieurs stars à annuler leur venue, dont Natalie Portman, Peter Dinklage ou Jude Law. La 49e édition du festival peut toutefois compter sur la présence d’Emilia Clarke, l’actrice de "Game of Thrones", ou encore du réalisateur culte Jerry Schatzberg. Côté français, Guillaume Canet est cette année président du jury. Il devra départager les 14 films en compétition. L’actrice Carole Bouquet donnera une masterclass.