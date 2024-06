Festival de télévision de Monte-Carlo : Morgan Freeman récompensé pour l'ensemble de sa carrière

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 14:37

Dans ce numéro, Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur l'actualité des séries. Et d'abord la prestigieuse Nymphe de cristal remise à Morgan Freeman lors de la 63ème édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. L'acteur et producteur de 87 ans a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière et présentait la mini-série "The Gray House", un drame historique autour de la guerre de Sécession aux Etats-Unis. Également au programme de cette émission, "La terre des femmes", première série en espagnol d’Eva Longoria, et "Présumé innocent", un thriller judiciaire avec Jake Gyllenhaal.