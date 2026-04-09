Le cinéaste iranien Asghar Farhadi, Pedro Almodovar pour une septième apparition en compétition, le réalisateur russe en exil Andrei Zviaguintsev, se disputeront la Palme d'Or au 79e Festival de Cannes, du 12 au 23 mai, annonce le délégué général du festival, Thierry Frémaux.
Festival de Cannes: Pedro Almodovar et Asghar Farhadi dans la sélection
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