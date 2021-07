Festival de Cannes : Mahamat-Saleh Haroun aborde l'avortement illégal au Tchad dans "Lingui"

France 24 • 09/07/2021 à 22:45

"Lingui, les liens sacrés" raconte l'histoire d'Amina et sa fille de 15 ans, Maria, qui est enceinte et ne veut pas garder l'enfant. Avec ce film, Mahamat-Saleh Haroun s'attaque au sujet de l'avortement, interdit au Tchad. Le réalisateur porte le fer dans la plaie, dénonçant la double peine dont souffrent ces femmes, qui ne bénéficient pas d'éducation sexuelle et sont discriminées, montrées du doigt en cas de grossesse.