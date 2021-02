Fareed Zakaria, journaliste à CNN : "Les inégalités dans le monde ne font que s'accroître"

France 24 • 09/02/2021 à 14:00

Fareed Zakaria est un journaliste américain d'origine indienne, spécialiste des relations internationales. Collaborateur de CNN et du Washington Post, auteur de "Retour vers le futur" (éd. Saint-Simon), il revient pour France 24 sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la mondialisation. Selon lui, le leadership des États-Unis est plus que jamais bousculé par la Chine. Il insiste aussi sur l'importance de la coopération internationale. "Le développement humain est tellement rapide, sans réflexion et sans plan, que nous nous mettons en danger", avertit-il.