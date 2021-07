France 24 • 07/07/2021 à 12:35

Dans l'épisode 3 de la série "Face au Covid, un an après", retour dans les Vosges dans l'est de la France. La région avait alors été particulièrement touchée par les vagues successives de coronavirus. Les aides à domicile, très sollicité, ont reçu un prime Covid mais attendent plus généralement une meilleure reconnaissance de leur travail. Le reportage est signé Karina Chabour.