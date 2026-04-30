La junte malienne au pouvoir à Bamako "va tomber, tôt ou tard" et la Russie qui la soutient doit quitter "définitivement" le pays, a affirmé mercredi le porte-parole des rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA). De passage à Paris, Mohamed Elmaouloud Ramadane a accordé un entretien exclusif à l'AFP. Les rebelles touareg et leurs alliés jihadistes du JNIM ont lancé ce weekend des attaques contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir, qui ont coûté la vie au ministre de la Défense et à au moins 23 morts civils et militaires.
EXCLUSIF Mali: entretien avec le porte-parole des rebelles
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