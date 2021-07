Éthiopie : la souffrance des civils du Tigré

France 24 • 05/07/2021 à 16:48

Depuis huit mois, dans le nord de l'Éthiopie, la région du Tigré voit s'affronter l'armée fédérale, soutenue par les soldats Érythréens et les forces de la région Amhara voisine, contre les forces tigréennes du TPLF. Les combats ont fait des milliers de morts et plus de deux millions de déplacés. Les organisations humanitaires font face à de nombreux obstacles pour accéder aux zones reculées de la région, provoquant un risque de famine pour des milliers de civils. Reportage