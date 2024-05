ETF : nos experts répondent à vos questions

information fournie par BoursoBank • 30/05/2024 à 16:20

ETF siginfie exchange traded fund, on parle aussi de fonds indiciels : des produits simples, accessibles, côtés en continu et qui permettent de répliquer la performance d'un indice ou plus généralement d'un panier de valeurs.

Leur utilisation peut donc s'adresser aux investisseurs les plus débutants. Mais au moment de se lancer, un certain nombre de questions peuvent se poser quant à leur fonctionnement concret. Dans le cadre de Boursomarkets, BoursoBank propose un large choix d'ETF à 0 euro de frais de courtage avec son partenaire iShares, la marque d'ETF de la société de gestion BlackRock.

Pour répondre à toutes les questions que se posent les clients, un webinaire a eu lieu en direct le 29 avril avec nos experts : Andrea D'Agnano et Thomas Baudry, chef de produit marketing Bourse chez Boursobank ainsi que Arnaud Gihan, Directeur iShares France, chez BlackRock.