États-Unis : à Los Angeles, la longue nuit des prostitués mineurs

France 24 • 04/09/2020 à 12:58

Aux États-Unis, toutes les deux minutes, un mineur est exploité dans l'industrie du sexe. Au total, ce sont 150 000 jeunes par an, en majorité des filles de nationalité américaine, qui vendent leur corps sous la contrainte de proxénètes. Los Angeles est la plaque tournante de la prostitution. Un "business" qui rapporte gros, puisque c'est le deuxième trafic le plus lucratif du pays, après celui de la drogue. Signé de nos correspondants en Californie, Valérie Defert et Romain Jany, ce reportage a été tourné avant la pandémie mais il conserve tristement et sans surprise son actualité.