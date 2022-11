Espagne : une loi pour réhabiliter les victimes du franquisme

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 13:35

L'Espagne entame son examen de conscience : la loi pour la mémoire démocratique est entrée en vigueur au mois d’octobre. À travers elle, l’État se rend responsable de la recherche des disparus de la guerre civile et du régime franquiste. Une commission pour étudier d'éventuelles violations des droits de l'Homme sera également créée. Une décision historique en Espagne, où une loi d’amnistie empêchait jusqu’ici toute poursuite au nom de la transition vers la démocratie. Pourtant, la loi est critiquée de toute part et divise. Reportage de nos correspondantes Céline Schmitt et Armelle Exposito.