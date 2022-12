Espace : la première année triomphante du télescope James-Webb

information fournie par France 24 • 23/12/2022 à 08:30

Il a décollé le 25 décembre 2021 et depuis la publication de ses premières photos, le télescope spatial James-Webb ne cesse d’émerveiller le grand public et d'impressionner les scientifiques. Ses photos de nébuleuses et d’amas de galaxies font le tour du monde, Ses données et ses spectrographes sont analysés par les experts qui tentent de percer les mystères de l'univers. Et derrière ce bijou révolutionnaire de technologie se cache aussi un formidable outil politique, notamment pour la Nasa.