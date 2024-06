information fournie par France 24 • 12/06/2024 à 18:19

Et c'est encore une journée un peu folle qu'on vient de vivre ici en France. En l'espace de quelques heures, le dirigeant du principal parti de droite a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé en s'alliant avec les héritiers du lepénisme. La gauche après s'être entre-déchirée durant des mois a reconstitué une unité de façade autour de LFI dans un nouvel attelage .On va plus loin dans l'Essentiel avec Patricia Allémonière et Antoine Mariotti.