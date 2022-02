information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 15:33

Les associations et professionnels de santé se préparent pour une mobilisation à l'occasion de la Journée internationale contre l'épilepsie ce vendredi… cette maladie neurologique chronique se manifeste par des crises soudaines. Mais quels sont les traitements disponibles et que faire si vous êtes face à une personne en crise, on en parle avec notre chroniqueuse santé.