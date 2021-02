En Russie, la répression s'abat sur les partisans d'Alexeï Navalny

France 24 • 02/02/2021 à 16:49

Deux semaines après le retour en Russie d'Alexeï Navalny et son arrestation à l'aéroport de Moscou, des milliers de personnes sont descendus dans les rues pour réclamer sa libération. Dimanche dernier, à travers toute la Russie, il se sont heurtés à une répression sans précédent : près de 5000 personnes ont été arrêtées. Malgré les perquisitions et les menaces, il n'ont plus peur de parler. A Moscou, nos correspondants Elena Volochine, Niguina Beroeva, et Pavel Sergueev nous emmène au cœur des manifestations en Russie, avec les partisans de l'opposant Alexeï Navalny.