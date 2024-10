En Inde, la peur et l’angoisse des femmes médecins

information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 14:54

Depuis le viol et le meurtre de Moumita Debnath, une médecin de 31 ans dans un hôpital de Calcutta, la nation indienne ne décolère pas. Ce crime rappelle le manque sécurité pour les femmes dans le pays. Mais il met surtout en lumière la double peine des femmes du secteur médicale, qui font face, chaque jour, à la violence banalisée des patients et à l'insécurité des établissements médicaux. En Inde, 60 % des étudiants en école de médecine sont des femmes. De futurs médecins qui craignent également pour leur avenir. Certaines prennent les choses en main en s'inscrivant à des cours d'autodéfense. Un reportage de Selma Daoui, Lisa Gamonet et Navodita Kumari.