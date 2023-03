En Chine, les forêts du Yunnan sont un paradis pour la biodiversité

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 11:33

Direction le sud-ouest de la Chine, au Yunnan. La province fait la taille de l'Allemagne et abrite à elle seule près 20 000 espèces végétales et 2 000 espèces animales, pour la plupart protégées. C’est un havre de biodiversité et une vitrine de la protection environnementale dans le pays, où scientifiques et amoureux de la nature se battent pour préserver des écosystèmes exceptionnels. Reportage de nos correspondants Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen.