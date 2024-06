Emmanuel Macron reçoit Joe Biden : rapprochement entre Paris et Washington

information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 17:17

Emmanuel Macron a salué samedi la "loyauté" du président américain Joe Biden, présent à ses côtés à Paris pour une visite d'Etat, en qui il voit "un partenaire qui aime et respecte les Européens". "Je vous remercie d'être le président de la première puissance mondiale" et "de le faire avec la clarté et la loyauté d'un partenaire qui aime et qui respecte les Européens", a déclaré samedi le président français, en vantant la volonté de M. Biden, qui concourt à sa réélection face à Donald Trump, d'être "celui qui veut justement bâtir ces accords, de l'Ukraine au Proche-Orient". Plus d'informations avec le journaliste France 24 Karim Yahiaoui.