Emmanuel Macron défend son bilan : quelle stratégie de campagne pour le quasi-candidat ?

information fournie par France 24 • 16/12/2021 à 18:34

Le président de la République a dressé dans dans un entretien de deux heuresle bilan de son quinquennat. Sans annoncer officiellement sa candidature, il a cependant évoqué également ses ambitions futures et les réformes qu'il souhaitait mettre en oeuvre. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs etVéronique Reille-Soult, directrice générale de Backbone consulting.