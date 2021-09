Émilie Aubry, journaliste : "Je crois beaucoup à la géopolitique pour tous"

information fournie par France 24 • 02/09/2021 à 12:06

Journaliste, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission "Le dessous des cartes" sur la chaîne de télévision Arte, Émilie Aubry a cosigné, avec le docteur en géopolitique Franck Tétart, un atlas dont l'objectif est de mettre "le monde à nu". Un ouvrage passionnant qui parcourt 28 destinations à l'aide de cartes, d'infographies, d'analyses et de photos. "On a essayé d'identifier pour chaque continent des destinations qui nous disent quelque chose du monde qui vient", explique-t-elle.