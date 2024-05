information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 10:50

Après 8 jours d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, plus de 160 entreprises ont été brûlées ou détruites, laissant plus de 1000 salariés sans emploi. La situation est "dramatique", selon David Guyenne, le président de la CCI de l’archipel, qui a lui-même vu l'un de ses centres commerciaux brûlé. Le ministre de l'Economie doit réunir les assureurs cette semaine pour trouver un moyen juste et rapide d'indemniser les entreprises touchées, alors que 40% d'entre elles n'ont pas d'assurance anti-émeutes.