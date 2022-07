information fournie par France 24 • 15/07/2022 à 11:24

Rendez-vous avec Elow’n et Black K des Kiff No Beat à l’occasion de la sortie de l’album "Le retour de la pierre" d’Elow'n. Retour sur le parcours des enfants prodiges du rap ivoire, de leur enfance dans les milieux modestes d’Abidjan jusqu’à leur consécration internationale. À cœur ouvert, les deux artistes se livrent sur leurs joies, leurs peines et projets. Pour cet épisode, Dobet Gnahoré et Dodo offrent les vidéos surprises.