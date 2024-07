information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 17:04

Elle n'aime pas courir et pourtant cette australienne est devenue la première personne à parcourir toute la longueur de la Seine, de sa source à la mer, en seulement 30 jours. Entre 2022 et 2023, Mina Guli avait déjà couru 200 marathons dans le monde. Elle s'est lancée dans ce voyage épique en France pour attirer l'attention sur les efforts déployés pour nettoyer la Seine et sur la nécessité pour toutes les villes et pays de restaurer les fleuves et les rivières.