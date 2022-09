Elizabeth II, guerre en Ukraine, crise énergétique en Europe, Xi et Poutine, extrême-droite

information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 20:52

Cette semaine, le Royaume-Uni se prépare aux funérailles de la reine qui auront lieu lundi à Londres. En Ukraine, la contre-offensive menée par Kiev a permis la reprise de plusieurs villes dans la région de Kharkiv. Côté européen, Ursula von der Leyen a affiché son soutien à l'Ukraine et a annoncé un plan pour faire face à la crise énergétique. En Ouzbékistan, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur solidarité réciproque. Et puis en Suède, l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir.